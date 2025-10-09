Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara sert sözlerle yüklendi. Uzun, “Milletin verdiği yetkiyi millete karşı kullananlar, halkı hafife alıyorlar” ifadelerini kullandı.
Uzun paylaşımında,“Milletin verdiği yetkiyi millete karşı kullananlar… Milletin iradesine, oy verip seçtiğine, sanatçısına, zeytin ağacına,
madenine karşı kullananlar… Milleti görmüyor, duymuyor sanıyorlar. Halkı hafife alıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.
CHP’li Uzun’un açıklaması, özellikle çevre ve demokrasi vurgusuyla dikkat çekti.
Muhabir: Emine Kulak