Süper Lig’de son haftalarda etkili bir performans sergileyen Göztepe, evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek milli maç arasına 16 puanla 3’üncü sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon namağlup ilerleyişini sürdürürken Brezilyalı golcüsü Juan Silva da formunu yükseltmeye başladı.

Juan Silva sezona sakin başladı

Geçen sezon Southampton’dan kiralanan ve bonservisi 900 bin Euro karşılığında alınan Juan Silva, sezona beklendiği gibi hızlı bir giriş yapamadı. Vatandaşı Romulo’nun Leipzig’e, Emersonn’un ise Toulouse’a transfer olmasının ardından sarı-kırmızılıların gol yükünü omuzlayan 23 yaşındaki futbolcu, ilk maçlarda etkili olamadı ve kaçırdığı fırsatlarla dikkat çekti.

İkinci haftada Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi, performansını olumsuz etkiledi.

Beşiktaş maçıyla morallendi

Taraftarın eleştirilerine maruz kalan Juan Silva, altıncı haftadaki Beşiktaş mücadelesinde siftah yaptı. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçta Göztepe’nin açılış golünü kaydeden Sambacı, tribünlerden büyük alkış aldı.

Başakşehir karşılaşmasında jeneriklik gol

Son olarak Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ise 26. dakikada penaltı kaçırarak moral kaybı yaşayan Juan, 43. dakikada orta sahaya yakın bir noktadan attığı jeneriklik golle takımına galibiyeti getirdi. Bu golle birlikte toplamda 2 gole ulaşan genç futbolcu, milli araya moralli bir şekilde girdi.

Uzun vadeli sözleşme güvencesi

Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juan Silva, sarı-kırmızılı ekip için uzun vadeli bir gol umudu olarak öne çıkıyor. Performansındaki artış, takımın namağlup ilerleyişinde kritik rol oynuyor.