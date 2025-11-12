AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün körfez temizliği ve çöp sorunuyla ilgili açıklamalarına yanıt geldi.

"Harmandalı için gerekli desteği verdik!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'i kirlettiğini söyleyen Saygılı, "Körfez’i kirletenin de temizlemeyenin de İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu herkes biliyor. İzmir’in sokaklarını çöpe mahkum ettiniz. Biz ise İzmirliyi düşünerek geçici izin sürecinde Harmandalı için gerekli desteği verdik. Kameralar önünde milletin dinlemekten bıktığı ‘engelleniyoruz’ türküsünü söylemekten vazgeçin. İzmirli sizin yüzünüzden esere, projeye, hizmete ve samimiyete hasret kaldı. Kendi sorumluluğunuzu yerine getiremeyip suçu bakanlığa yıkmak, beceriksizliğin üzerini örtme çabasıdır." dedi.

"Körfez hala kirli, vaatler hala havada!"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e seslenen Saygılı, "İzmir’i yöneten CHP’li başkanlar, her seçimde ‘Körfez’de yüzme’ vaadinde bulundular; ama gerçek tek: Körfez hala kirli, vaatler hala havada. Büyük Kanal Projesi’nde yapılan hatalar, ayrıştırılmayan yağmur suyu ve kanalizasyon hatları, çalışmayan arıtma tesisleri bugün İzmir’in geldiği noktanın en somut örnekleridir. Sayın Başkan’a küçük bir tavsiye: Önce 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu bir okusun. Kim hangi görevi üstlenir, hangi hizmet kimin sorumluluğundadır, bir öğrensin ki basının karşısına çıktığında bilgiyle konuşsun." ifadelerini kullandı.

"Gündeminde çöp sorunu vardı!"

Çöp sorunu hakkında da açıklamalarda bulunan Saygılı, "Yamanlar’da 2016’dan bu yana bir arpa boyu yol gidemediniz. İzmir’in sokaklarını çöpe mahkum ettiniz. Biz destek olmaya hazırız ama İzmir Büyükşehir Belediyesi hâlâ tek bir rapor bile sunamadı. Çöp işi belediyenin işidir, bakanlığın çöp topladığı nerede görülmüştür?" ifadelerini kullandı. CHP’li yöneticilerin İzmir’i "bahanelerle yönettiğini" kaydeden Saygılı, "Mesele İzmir’se gerisi teferruattır. Bizim derdimiz suni polemikler değil, İzmir’dir. Gerçeklerle yüzleşin; İzmir’i bahanelerle değil, bilgiyle ve icraatla yönetin." dedi.