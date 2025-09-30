Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, son dönemde dijital platformlarda hızla yayılan yasa dışı bahis ve kumar içeriklerine karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çeşitli YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından paylaşılan ve yasal olmayan kumar faaliyetlerini teşvik eden tanıtımların varlığı tespit edildi.

Kumarı özendiren içeriklere yasal tedbir

Reklam Kurulu'nun detaylı analizinde, söz konusu tanıtımların içeriğinin, tüketicileri doğrudan canlı bahse katılmaya özendiren ve kumar oynamaya teşvik eden nitelikte olduğu belirlendi. Bu tür yayınların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a açıkça aykırı olduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis reklamlarının, ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli nedeniyle, Kurul bu tespiti hukuki bir sorumluluk olarak ele aldı.

30 hesap için kapatma tehdidi: İçerikler kaldırılmazsa kalıcı engel

Yapılan hukuki değerlendirmelerin ardından Reklam Kurulu, tespit edilen 30 YouTube ve sosyal medya hesabı hakkında derhal erişim engeli kararı aldı. Bu karar, yasa dışı içeriğin yayılmasını durdurmayı amaçlayan acil bir müdahale niteliği taşıyor.

Kurul, kararında çok net bir uyarıda da bulundu: söz konusu hesap sahipleri, aykırılık teşkil eden bu reklam ve tanıtım içeriklerini belirlenen süre içinde platformlardan kaldırmazsa, hesapların tamamen kapatılacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, bu adımla tüketicilerin korunması ve yasal ticaretin sürdürülebilirliği konularındaki hassasiyetini göstermiş oldu. Söz konusu hesapların platformlardan tamamen silinmesi için takip sürecinin devam edeceği bildirildi.