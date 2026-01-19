Donald Trump ile Ahmed Şara’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama Şam’dan geldi

Telefon görüşmesine dair bilgilendirme Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, iki liderin bölgedeki güvenlik durumu ve siyasi süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

DEAŞ’a karşı işbirliği vurgusu

Görüşmede, DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede mevcut işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi. Tarafların, terörle mücadelede koordinasyonun önemine dikkat çektiği aktarıldı.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ön planda

Açıklamada, görüşmenin ana başlıkları arasında Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının da yer aldığı vurgulandı. Terörle mücadele kapsamında atılacak adımların, ülkenin egemenliğini güçlendirecek şekilde ele alındığı kaydedildi.

YPG/SDG anlaşması sonrası dikkat çeken temas

Trump–Şara görüşmesi, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmanın hemen ardından gerçekleşti. Söz konusu anlaşmada, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes sağlanması yönünde mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

Bölgedeki dengeler yakından izleniyor

Yaşanan diplomatik temasın ve imzalanan anlaşmaların, Suriye’deki güvenlik dengeleri ve siyasi süreç üzerinde nasıl bir etki yaratacağı önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak.