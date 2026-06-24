Emekli Sandığı, SSK ya da BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin, sistemdeki tüm emekliler Sağlık Bakanlığı ağına bağlı olarak işletilen termal tesislerden tamamen bedelsiz şekilde faydalanabilecek. İzmir'in köklü termal altyapısı göz önüne alındığında, bu yasal hakkın bölge halkı için ne denli büyük bir konfor kapısı araladığı daha net anlaşılmaktadır. Yaşlılık evresinde fiziki yıpranmalarla karşılaşan İzmirli emeklilerin sırtındaki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan bu proje, ayrıca kaplıca bölgesine ulaşım sağlanırken harcanan yol paralarını karşılayacak nakdi destek sistemlerini de kapsıyor.

İzmir'de bedelsiz termal hizmet almanın temel şartları

Bu avantajlı paket programdan istifade etmek isteyen İzmirli emeklilerin yerine getirmesi gereken bazı medikal kurallar zinciri bulunmaktadır. Ücretsiz havuz ve fizik tedavi imkanının ön şartı, resmi tıp kurumlarından alınacak bir heyet belgesidir. Vatandaşların hastanelerde görevli olan tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji branş hekimlerine veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına muayene olması zorunludur. Hekimlerin uygun görerek tanzim edeceği resmi sağlık kurulu raporu, sistem üzerinden onaylandığı andan itibaren kaplıcaların kapısı vatandaşa ücretsiz açılıyor. Sürecin tüm operasyonel masrafları Genel Sağlık Sigortası bütçesi tarafından doğrudan tesis muhasebesine transfer ediliyor.

Kür programına dahil edilen medikal rahatsızlıklar ve yol parası detayları

Kanuni yönetmelik uyarınca, bedelsiz termal rehabilitasyon listesine dahil edilen insan sağlığı problemleri oldukça çeşitlidir. Kemik yapısını ve eklemleri olumsuz etkileyen kronik romatizmal rahatsızlıklar, akciğer sağlığını ilgilendiren solunum yolu hastalıkları ve hastanın yaşam konforunu düşüren inatçı cilt lezyonları bu pakette yer buluyor. Bunların yanı sıra, sindirim kanalındaki mide ve bağırsak emilim problemleri ile boşaltım ağındaki böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları da şifalı suların yasal koruma kalkanına dahil edilmiş vaziyette.