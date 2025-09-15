Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun yıllar önemli görevler almış olan eski İzmir Milletvekili Musa Çam, bugün Ankara’da gerçekleşen ve mahkemenin ‘tedbirsiz erteleme’ kararı verdiği 38. Kurultay Davası ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, mahkemenin bu davayı ret etmesi gerektiğini vurguladı.

Musa Çam: Mahkemenin bunu baştan ret etmesi gerekiyor

Söz konusu, kurultay davasının en başından ret edilmesi gerektiğini belirten ve yasal süreçlerin doğru işlemediğini savunan CHP’li Musa Çam, “Bu davanın en başından ret edilmesi gerekiyordu. 2024’ün 4 ve 5 Kasım tarihlerinde biz 38. Kurultayı gerçekleştirdik. Kurultay ve kongreler yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluk var ise üç gün içerisinde seçim kurullarına ve YSK’ya itirazlarını yapmaları gerekir.

İlgili kurumlar bu konuları incelerler ve şaibe var ise seçime el koyarak, kongre sürecini durdururlar. Bu bahsettiğim süreç gerçekleşmemiş ve yapılmamış. Aradan iki sene geçiyor, AK Parti’den, Cumhuriyet Halk Partisi’ne transfer olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İzmir’den bir kurultay delegesi şaibe vardır diye dava açıyorlar. Mahkemenin bunu baştan ret etmesi gerekiyordu.” diye konuştu.

“CHP hala birinci parti iktidar bunu hazmedemiyor”

Son olarak, AK Parti’nin Türkiye’deki hayat pahalılığı gibi meselelerin konuşulmaması için CHP’nin kurultayı ile ilgilendiğini kaydeden CHP’li Çam, partisinin hala birinci parti olduğunu aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti iktidarı, Türkiye’de hayat pahalılığı, enflasyon gibi meseleler konuşulmasın diye bütün dikkati Cumhuriyet Halk Partisi üzerine çevirdi. CHP’yi hedef gösteriyorlar. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi CHP, 47 yıl sonra yüzde 30 barajını aştı ve Türkiye’nin birinci partisi oldu.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP’den intikam almak istiyor. Sandıkta yenemediklerini ya tutukluyorlar ya da işlem yaparak, onları kapatmak istiyorlar. Erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde AK Parti’nin artık kazanma şansı gözükmüyor. Şu an bile yapılan kamuoyu araştırmalarında CHP hala birinci parti ve dolayısıyla iktidar bunu hazmedemiyor.”