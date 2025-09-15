Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan kurultay tartışmaları ve davalar siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. CHP’nin kurultay davasının 24 Ekim 2025 tarihine ertelendiği açıklandı. Karar, partideki tartışmaların ve iç hesaplaşmaların devam edeceğine işaret ederken, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Salih Uzun’dan “Gerçek Gündeme Dönün” Çağrısı

Uzun, yaptığı açıklamada, kurultay süreci ve dava tartışmalarının halkın gündeminin önüne geçtiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Hiç olmazsa 24 Ekim’e kadar hemen, behemehal gerçek gündeme dönelim”

Uzun, konuşmasında yalnızca partinin iç meselelerine değil, ülke gündeminde acil önem taşıyan konulara da vurgu yaptı. Sıraladığı maddelerle Türkiye’nin öncelikli meselelerine dikkat çeken Uzun, şunları ifade etti:

“Hiç olmazsa 24 Ekim’e kadar hemen, behemehal GERÇEK GÜNDEME DÖNELİM. Vatanımıza, toprağımıza, tarlamıza, çiftçimize, gencimize, emeklimize,

işimize, işsizimize, ekmeğimize,

çarşıya pazara, hukuka, demokrasiye…”