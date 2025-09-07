Osman Günden/Son Mühür- CHP'li Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararın, iktidarın yargı yoluyla partiye yönelik hamlelerine karşı güçlü bir yanıt olduğunu savundu.

Bakan, paylaşımında delegelerin ve seçmenlerin "her şeyin farkında" olduğunu belirterek, "Asliye hukuk mahkemelerinin, sulh ceza mahkemelerinin kararlarıyla, birtakım kritik noktalara atanmış AKP militanı savcılarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüyüşünü durduramazlar" ifadelerini kullandı.

''Tsunami gibi gelip geçeceğiz''

Partinin bu adımıyla, yargı kararlarını aşarak kendi iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Murat Bakan, sözlerinin devamında ise daha sert bir dil kullanarak "Göreceksiniz; tsunami gibi gelip geçeceğiz bunların üzerinden!" dedi.