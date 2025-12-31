Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı ve MYK Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuş olan kent siyasetinin önemli isimlerinden Mehmet Şakir Başak, 2026 yılına dair dilek ve temennilerde bulundu.

Mehmet Şakir Başak: Farklılıklar bir tehdit değildir

Ayrıştıran, ötekileştiren ve düşmanlaştıran siyasetin sorun ürettiğini vurgulayarak, farklılıkların tehdit olduğunu hatırlatan CHP’li Mehmet Şakir Başak, “Yeni bir yıla girerken, bu ülkenin geleceği adına hepimize düşen açık bir sorumluluk vardır: Siyasette, medyada ve kamusal alanda kullandığımız dilin; toplumu ileri mi taşıdığı, yoksa bilinçli biçimde ayrıştırıp zayıf mı düşürdüğüyle yüzleşmek.

Ayrıştıran, ötekileştiren ve düşmanlaştıran siyaset; sorun üretir, çözüm üretmez. Kısa vadeli kazançlar uğruna toplumu kamplara ayıran anlayış; ne devleti güçlendirir ne de millete güven verir. Bu dil; adaleti zedeler, kurumsal itibarı aşındırır ve ortak geleceğimizi rehin alır. Bu ülkenin tarihi şunu defalarca göstermiştir: Hiçbir fikir, hiçbir kimlik, hiçbir inanç; başka birini yok sayarak meşruiyet kazanamaz. Farklılıklar bir tehdit değil; hukukla, adaletle ve demokratik bir dille yönetildiğinde toplumsal barışın teminatıdır.” diye konuştu.

“2026 ülkemize akıl, siyasetimize feraset, milletimize umut getirsin”

Son olarak, 2026 yılında kutuplaşmadan beslenen siyaset anlayışının yerine ortak akılı ve liyakati alan siyasal iklimin inşa edilmesi gerektiğini savunan Başak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2026; öfkeyle yönetilen bir ülkenin değil, akılla yönetilen bir devletin yılı olmalıdır. Kutuplaşmadan beslenen siyaset anlayışının yerine; ortak aklı, liyakati ve hukuku esas alan bir siyasal iklim inşa edilmelidir. Eleştiri susturulmamalı, ifade özgürlüğü tehdit değil güvence olarak görülmelidir.

Daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye; benzerlikler dayatılarak değil, farklılıklar korunarak mümkündür. Devletin görevi; toplumu aynılaştırmak değil, herkes için eşit mesafede durarak adaleti tesis etmektir. 2026; diliyle ayrıştıranların değil, sorumluluğuyla birleştirenlerin yılı olsun. Ülkemize akıl, siyasetimize feraset, milletimize umut getirsin.”