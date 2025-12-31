Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde çalışan 23 bin işçi, yan haklarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda 1 haftalık eylem gerçekleştirmişti. Eylem sırasında belediye yönetiminden somut adım gelmemesi üzerine CHP Genel Merkezi sürece müdahil oldu.

CHP ve Sendika arasında görüşmeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü Belediye-İş Sendikası 2, 3 ve 9 No’lu Şube Başkanları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP PM üyesi Ednan Arslan ve İl Başkanı Çağatay Güç, 16-17 Aralık tarihlerinde CHP İzmir İl Binası’nda iki günlük görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığı duyuruldu ve DİSK Genel-İş İzmir Sendikası, eylemi sonlandırma kararı aldı.

Yan hak ve ikramiye ödemeleri hesaplara yatıyor

Görüşmelerin ardından belediye şirketlerinden Faruk Saral, aralık sonuna kadar bir ikramiyenin ve beraberinde bir gıda kartının işçilere yatırılacağını açıklamıştı:

“Ay sonunda 1 ikramiyemiz ve beraberin bir gıda kartımız yatacaktır.”

Bunun ardından belediyeye gelen ödemenin işçilerin hesaplarına aktarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin yan hakları bu gece saat 12:00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

İşçilere mesaj gönderildi

Ödeme süreci hakkında işçilere mesaj da iletildi. Mesajda, yan hak ödemelerinin ve ikramiyenin yatırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mesaj şu şekilde;

"Degerli calisma arkadasimiz, Eylul ayi ikramiye odemeleriniz ile Agustos–Eylul–Ekim donemine ait fazla mesai odemeleriniz 01.01.2026 tarihinde saat 00.00'da gerceklestirilerek tarafiniza aktarilacaktir. Emekleriniz icin tesekkur eder, sevdiklerinizle birlikte saglik, mutluluk ve huzur dolu nice yillar dileriz. IZENERJI A.S. B331"

"Değerli çalışma arkadaşlarımız, geriye dönük Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait fazla mesai ücretleriniz ve bir ikramiye tutarı bu akşam hesaplarınıza yatırılacaktır. Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dileriz.

İZELMAN A.Ş B002"