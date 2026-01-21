İstanbul’un Kuruçeşme sahilinde bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Rus yüzücüye ait olduğu kesinleşti. Yapılan DNA incelemesi sonucunda, cansız bedenin Nikolai Andreevich Svechnikov olduğu tespit edildi.

DNA testiyle kesin tanı konuldu

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olay yerinde bulunan ceset üzerinde yapılan kimliklendirme çalışmalarının ardından DNA testi sonuçlandı. Test sonuçları, cesedin Rus vatandaşı yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

Cenaze ailesine teslim edilecek

Svechnikov’un cenazesinin, Adli Tıp Kurumu’ndaki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Teslim sürecinin ardından defin işlemlerinin aile tarafından planlanacağı belirtildi.

Boğaz’da kaybolmuştu

30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, Ağustos 2025’te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılmak üzere İstanbul’a gelmişti. Yarış sırasında İstanbul Boğazı’nda kaybolan sporcu için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.