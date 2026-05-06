Son Mühür / Merve Turan - Karabağlar Belediyesi’nin son Meclis toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret” ettiği iddiaları kent gündeminde büyük tartışmaların fitilini ateşledi. Olayın ardından CHP’li Kadir Dalgıç gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken; AK Parti kanadından ise tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bir videoyu paylaşan Dalgıç’a tepki gösterdi. AK Partili İl Başkanı Saygılı, “CHP’li meclis üyesinin sergilediği bu seviyesiz tavır ve ardından gelen sözde “özür”, milletin aklıyla alay etmektir” dedi.



“Dün de aynıydı bugün de…”



Dalgıç’ın sergilediği tavra ‘seviyesiz’ çıkışı yapan İl Başkanı Saygılı, “Sözde ‘özür’, milletin aklıyla alay etmektir. Ortada bir gaf değil, değerlerimize yönelik sistematik bir saygısızlık vardır. Özrü kabahatinden büyük olan bu yaklaşım, samimiyetsizliğin ve sorumsuzluğun en net göstergesidir. CHP’nin milletimizin değerlerine karşı takındığı bu mesafeli ve yer yer düşmanca tutum artık istisna değil, adeta kurumsallaşmış bir anlayıştır. Dün de aynıydı, bugün de değişen bir şey yok” ifadelerini kullandı.



“Milletin aklıyla alay etmektir”



Açıklamalarına “CHP yine aynı CHP!” diyerek tepki eden İl Başkanı Saygılı, “Milletimizin tam 24 yıldır sandıkta açık iradesiyle yetki verdiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hadsiz ifadeler; o iradeyi ortaya koyan milyonların onurunu hedef almaktadır. İnancımıza, mukaddesatımıza ve şanlı Türk Bayrağı’na uzanan bu çirkin dil; ne “yanlışlık” ne de “bilmeden yapılmış bir paylaşım” bahanesiyle örtülebilir. Bu, bilinçli ve kökleşmiş bir zihniyetin açık tezahürüdür. Karabağlar’da bir CHP’li meclis üyesinin sergilediği bu seviyesiz tavır ve ardından gelen sözde “özür”, milletin aklıyla alay etmektir. Ortada bir gaf değil, değerlerimize yönelik sistematik bir saygısızlık vardır. Özrü kabahatinden büyük olan bu yaklaşım, samimiyetsizliğin ve sorumsuzluğun en net göstergesidir. CHP’nin milletimizin değerlerine karşı takındığı bu mesafeli ve yer yer düşmanca tutum artık istisna değil, adeta kurumsallaşmış bir anlayıştır. Dün de aynıydı, bugün de değişen bir şey yok. Bu toprakların ruhunu anlamayan, milletin kutsallarına yabancılaşmış bir zihniyetin Türkiye’ye söyleyecek sözü de kalmamıştır. Milletimiz, kendisine tepeden bakanı da değerlerini hedef alanı da bugüne kadar nasıl sandıkta cezalandırdıysa, bundan sonra da gereken cevabı vermeye devam edecektir. Bu çirkin ve kabul edilemez tavrı en sert şekilde kınıyorum” diye konuştu.