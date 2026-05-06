Son Mühür- Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, TÜGVA’nın düzenlediği “İhtisas Akademi’26” buluşmaları kapsamında Kastamonu ve Karabük’te üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

"Girişimin özünde cesaret var"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin de eşlik ettiği paneller, soru-cevap formatında gerçekleşti. her zaman "üzerine ne koyabilirim?" sorusunun sorulması gerektiğini ifade eden Dr. Kasapoğlu şunları söyledi:

“Artık girişimcilik dönemindeyiz, teşebbüs dönemindeyiz, üretme dönemindeyiz, icat etme, icat çıkartma dönemindeyiz. Dünya bir konfor alanı değil. Ne kadar üretirseniz ne kadar faydalı olursanız ne kadar gayret gösterirseniz o kadar mutlu olursunuz. Mutluluğun yolu üretmekten geçiyor.

Elbette kamu ve özel sektörde hedefler olacak ama asıl hedef üretmek, üzerine koyabilmek olmalı. Tekâmül hayatın sonuna kadar devam edecek. Mezuniyetiniz sonrasında da devam edecek. Aslolan üretme, teşebbüs etme ruhu. Bizler bu noktada sizlere güveniyoruz. Eskisinden çok daha geniş imkanlara sahipsiniz. İşte Kastamonu Üniversitesi. Altyapısıyla, yurtlarıyla, laboratuvarlarıyla, spor tesisleriyle sizlerin hizmetinde. Elbette bunlar sizin inancınızla, motivasyonunuzla, özgüven ve cesaretinizle çok daha değerli çok daha işlevsel olacak. Başarısızlıktan korkmayın.

Girişimin özünde cesaret var. Elbette ummadığınız durumlarla da karışılacaksınız. Yaşam düz bir yolda gitmiyor. Yokuşlar, inişler de var. Yuvarlanabilirsiniz de… Ama asıl olan dimdik ayağa kalkabilmek ve azimle inançla kararlılıkla yolu devam ettirme iradesine sahip olabilmek. Kendinizi neye yatkın, neye motive hissediyorsanız o alanda kendinize istikamet çizin. Girişim ruhu olduktan sonra her imkân peşi sıra gelecektir.”

"Liderin bir derdi vardır"

Liderlik konusu hakkında insan önce nefsine, iradesine liderlik yapmalı diye belirten Kasapoğlu "İyi bir lider olmak hakikaten zordur" dedi. "Liderin bir derdi vardır. Derdin varsa davan da vardır." diyen Kasapoğlu şöyle ekledi:

“İnsan önce kendinin lideri olacak. Nefsine, iradesine liderlik yapamazsa, toplumsal alanda liderlikten bahsetmek zor. Bizim kültürümüzde toplumsal liderlik ateşten gömlektir. Çünkü büyük bir sorumluluktur. Liderlik aynı zamanda zarurettir. Süreç yönetimleri, sürece liderlik yapma sizi sorumluluğa iter.

Yapmamak bizim medeniyette vebal almaktır. İyi bir lider olmak hakikaten zordur. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğin nasıl olması gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koyan en iyi örnektir. Liderin bir derdi vardır. Derdin varsa davan da vardır. Dolayısıyla lider o dert istikametinde yürüyen ve peşinde yürünen kişidir.

Liderlik güçlü bir karakter gerektirdiği kadar, tevazuyu samimiyeti gerektirir. Ve en önemlisi vefayı gerektirir. Kibirden uzak kapsayıcı müşfik bir kalbi gerektirir. Ve cesaret... O cesaret fırtınada gemiyi rotasında tutup güvenle yol aldıran davranıştır.”

Kastamonu programının ardından TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile Karabük’e geçen Kasapoğlu,

“Öncelikle bu salonu tıka basa dolduran gençlerimize teşekkür ediyorum. Umarım bu buluşma, “ihtisas akademisi” programı, hayırlar getirsin, bereketler getirsin. TÜGVA’nın çok güzel programları var.

Birçoğuna Bakanlık dönemimde de katıldım. Şimdi de destekçisi ve takipçisiyim. Ama bu programın pek çok programın harcı olduğunu düşünüyorum. Akademi çatısı altındayız Görevimiz ne olursa olsun, siyasetçi de olsak özel sektörde müteşebbis de olsak bir yanımızın akademide olması lazım. İlim; hayat rehberi, hikmetle yoğurulmuş ilim ise bambaşka bir güç.

Bu nedenle üniversitelerimizin bu işin içinde olması çok kıymetli. İhtisaslaşmak; istikameti net bir şekilde belirlemek demek. İhtisaslaşmak adım atmak, bir meydan okumak, yüzeyselleşmek sığlık değil bilakis derinliktir.” diye konuştu.

"Adaletle dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız."

"Bizler adil bir medeniyetin evlatlarıyız. Adaletle dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız." diyen Kasapoğlu cümlesini şu sözlerle tamamladı:

“İnsan eşref-i mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisi. Öznedir… Çağın bize dayattığı nesne olma anlayışını her bir tavrımızla özneye dönüştürmeliyiz. Vizyon vereceğiz. Teknolojiyi yukarı taşıyacağız. Kullanacağız elbette ama orada da hükmeden biz olmalıyız. Teknolojik bir ürünü vicdani bir yaklaşımla tasarımlamak başka, insani bir yaklaşım olmadan vicdan, merhamet olmadan yapmak-kullanmak başka. Bizim bir farkımız var. Bizler adil bir medeniyetin evlatlarıyız.

Adaletle dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. Böyle bir emaneti birer özne olarak daha yukarı taşımalıyız. Yaklaşık çeyrek asırdır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetteyiz. Bu hükümetlerin en önemli gündemi gençliktir ve gençliği özne olarak hep en başa koyan bir siyasi anlayışa sahibiz.