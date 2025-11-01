Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karşıyaka Spor Kulübü’nün 113. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polat mesajında, köklü geçmişiyle İzmir’in gururu olan kulübü kutladı.

Polat, “Köklü geçmişi, büyük taraftarı ve sayısız başarısıyla İzmir’in gururu Karşıyaka Spor Kulübümüzün 113. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil eden Karşıyaka, sadece bir kulüp değil; bir sevda, bir kültür, bir mücadele ruhudur” ifadelerini kullandı.

CHP’li Polat, kulübe emek veren herkese teşekkür ederek, “Karşıyakamıza nice başarılarla dolu yıllar diliyorum” dedi.