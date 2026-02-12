İzmir genelinde etkili olan yoğun yağışlar özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler hasar gören yolları onarmak için sahaya indi. Meteoroloji ise kent için kuvvetli rüzgâr ve yerel fırtına uyarısında bulundu.

Sağanak yağış kırsal yolları vurdu

12 Şubat 2026’da kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle kırsal mahallelerde ulaşım altyapısında hasara yol açtı. Göçükler, menfez tıkanmaları ve toprak kaymaları nedeniyle bazı bağlantı yolları geçici olarak ulaşıma kapandı.

Koordinasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan çalışmalarda İZSU ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler riskli bölgelere hızla müdahale etti. Temizlik, dolgu ve altyapı onarım çalışmalarının ardından hasar tespit süreçleri tamamlandı.

Meteoroloji’den kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Yağışların etkisinin azalmasının ardından kent için yeni bir meteorolojik uyarı yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre, 12 Şubat Perşembe saat 22.00’den 13 Şubat Cuma saat 22.00’ye kadar il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yağış anında yerel fırtına bekleniyor.

Rüzgâr hızının yer yer 50–70 km/saat’e ulaşabileceği belirtilirken; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşım aksaklıkları ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Belediye ekipleri dere yatakları, menfezler ve riskli kırsal yolları düzenli olarak kontrol ediyor.

Ödemiş’te birçok noktada müdahale

Ödemiş ilçesinde yağışın ardından farklı mahallelerde hasar meydana geldi.

Bademli Mahallesi Ayçukuru Mevkisi’nde oluşan göçük dolgu çalışmasıyla giderildi, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Pirinççi Mahallesi’nde toprak kaymalarının temizlenmesi sürüyor.

Bıçakçı Mahallesi’nde heyelan temizlenerek yol güvenliği sağlandı.

Çamyayla Mahallesi’nde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Üçkonak Mahallesi’nde yola düşen kaya parçaları kaldırıldı.

Suçıktı Mahallesi’nde sel nedeniyle kapanan dere geçişlerine box menfez yerleştirme çalışmaları sürüyor.

Bayındır ve Kiraz’da yol onarımları

Bayındır ve Kiraz ilçelerinde de ekipler hasar gören bağlantı yollarında çalışma yürüttü.

Hisarlık Mahallesi Ovacık bağlantı yolunda oluşan göçük temizlenerek yol güvenli hale getirildi. Aynı bölgede tıkanan menfezler açıldı ve şarampol düzenlemeleri yapıldı.

Sarıyurt Mahallesi Sınırkavak Mevkisi–Turgutlu bağlantı yolunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kiraz Taşlıyatak Mahallesi Cebeciler Mevkisi bağlantı yolunda ise göçük giderilerek ulaşım yeniden sağlandı.

Tire’de dere taşkınına hızlı müdahale

Tire ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi’nde aşırı yağış sonrası köy meydanından geçen dere taştı. Taşkınla birlikte yaşanan toprak kayması yolun üst ve alt yapısında hasara yol açtı.

Belediye ve İZSU ekipleri, dere yatağında su akışını engelleyen odun parçaları, araç lastikleri ve çeşitli atıkları temizledi. Akışın normale dönmesinin ardından hasar gören yol bölümlerinde dolgu ve altyapı güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Ekipler sahada, hazırlıklar sürüyor

Kırsal ilçelerde yağışın yol açtığı hasarların büyük bölümü giderilirken, meteorolojik uyarı doğrultusunda ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Dere yatakları, menfezler ve bağlantı yolları düzenli olarak kontrol edilirken, olası yeni yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı önlemler artırıldı.

Kent genelinde ulaşımın kesintisiz sürmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.