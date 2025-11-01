Son Mühür / Alper Temiz - İzmir Kruvaziyer Limanı (diğer adıyla İzmir Alsancak Limanı) devri için düğmeye basıldı. İşletmecisi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) olan ve 2017 yılında mülkiyeti Türkiye Varlık Fonu’na geçen limanın daha önce işletme devrinin Abu Dhabi Ports şirketiyle yapılacağına dair iddialar ortaya atılmış ancak kesinleşmiş bir karar ortaya çıkmamıştı.

Edinilen bilgilere göre limanın, Türkiye Varlık Fonu tarafından işletme devri için yakın bir zamanda ihaleye çıkartılacağı öğrenildi. İhale için Ege Yolcu Limanı İşletmeleri Anonim Şirketi (EGE PORT) ve Galataport İstanbul Liman İşletmeleri ve Yatırımları A.Ş. (GALATA PORT)’a davetiye gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Ege Port’un şansı yüksek

Global Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde bulunan ve Ecoports PERS sertifikasını alan ilk kruvaziyer limanlarından biri olan EGE PORT’un, ihalede işletme devrine daha yakın şirket olduğu ileri sürüldü.

Liman 1950’li yılların başına kadar çeşitli kurumlarca idare edilmekteydi. 1953’te çıkarılan 618 sayılı “TCDD Kanunu” kapsamında İzmir Alsancak Limanı’nın işletmesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) devredilmişti. 2017’de ise liman Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş, mülkiyet ve varlık yönetimi TCDD’den alınarak fona aktarılmıştı. Ancak fiilî işletme hâlen TCDD tarafından yürütülüyor.