Son Mühür- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın cinayetlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Kaya, geçtiğimiz yıl öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i anarak, kadınlara yönelik şiddetin ve cinayetlerin arttığına dikkat çekti.

Kaya, açıklamasında son bir yılın bilançosunu paylaşarak, 2024 yılında 394 kadının öldürüldüğünü, 259 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakamların, 2010 yılından bu yana en yüksek kadın cinayeti oranına işaret ettiğini söyledi.

"HÜKÜMET SUSTU, ADALET KÖŞEYE ÇEKİLDİ"

İktidarı sert sözlerle eleştiren Kaya, “Kadınlar öldürülürken hükümet sustu, adalet köşeye çekildi. Cezasızlık, yeni cinayetlerin davetiyesi haline geldi” dedi. “Aile Yılı” ilan edilen 2024’te her gün en az bir kadının aile bireyleri tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Kaya, “Kadının yeri ailedir, kadın yoktur aile vardır” anlayışına tepki gösterdi.

Kaya, kadınların bedenine, kararına ve özgürlüğüne yönelik müdahalelerin cezasız kaldığını belirterek, “Cinsel ilişkiyi reddettiği için katledilen kadınların failleri, ‘haksız tahrik’ indirimleriyle ödüllendirildi” ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

“İktidar, bütün kutsal değerleri çürütürken en kutsal olan hayatımızı bizden çaldı” diyen Asu Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu karanlık düzeni kuranlardan mutlaka hesap soracağız. Kadınların can güvenliği ve özgürlüğü garanti altına alınana dek mücadelemiz sürecek. Boyun eğmeyeceğiz!”