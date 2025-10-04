Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin tarih ve yerini resmi olarak duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kongre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Kongrenin ilk oturumu, sabah saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak düzenlenecek.

Katılımın yeterli olmaması durumunda aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın ikinci oturum yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, örgüt üyelerini kongreye katılmaya davet etti. Parti temsilcileri, üyelerin kongreye yoğun katılım göstermesinin, İstanbul’daki parti çalışmalarının güçlenmesine ve karar alma süreçlerinin daha etkin hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.