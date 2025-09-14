Aydın’da geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine atanan Ufuk Gündoğdu, uğradığı saldırı ve tehditlerle gündeme geldi. Gündoğdu, yaşadıklarını kamuoyuna açıklayarak detayları paylaştı.

Basın açıklamasının ardından tehdit edildi

Gündoğdu, dün düzenledikleri basın açıklamasının ardından bazı belediye çalışanlarının kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini öne sürdü. Ardından şikâyette bulunmak için karakola gittiğini, burada da saldırıya uğradığını iddia etti.

“İşçilerle hiçbir husumetimiz olmadı”

CHP’li Gündoğdu, olayda belediye çalışanlarını doğrudan suçlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımızı suça teşvik eden mercilerin olduğunu biliyoruz. O işçiler sadece ekmek mücadelesi veriyor. Bizim hiçbir zaman işçilerle bir husumetimiz olmadı, olamaz da.”

Özür geldi, şikayet geri çekildi

Gündoğdu, yaşananların ardından belediye çalışanlarının kendilerinden özür dilediğini ve bu nedenle şikâyetlerini geri çektiklerini söyledi. “Bu çalışanların günahı olmadığını düşünüyoruz” diyerek süreci kapattıklarını ifade etti.

