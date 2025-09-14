Yaklaşık 15 gün önce Kahraman Sokak’ta meydana gelen su patlağının ardından, mahalle muhtarlığı defalarca İZSU’ya dilekçe verdi. Ancak yapılan onarımın yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, aynı yerin kısa süre sonra yeniden patladığını söylüyor. Mahalle sakinleri, "Her defasında üstün körü tamir yapılıyor. Sağlam bir işçilik yok. Bu yüzden patlaklar tekrar ediyor" diyerek isyan etti. Vatandaşlar, sorunun kalıcı çözümü için altyapı hattının komple yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.

Tonlarca Su Boşa Akıyor, İZSU'ya Tepki Büyüyor

İzmir'de etkili olan su kıtlığına rağmen, Bergama'da yaşanan bu su israfı, vatandaşların tepkisini daha da artırdı. 15 gündür aralıksız boşa akan tonlarca su, altyapı sorunlarının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri, İZSU ekiplerinin özensiz tamiratlarından bıkmış durumda ve yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm bekliyor.