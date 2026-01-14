Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin olağan ocak ayı meclis toplantısında gündeme gelen bir imar planı değişikliği, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyeleri arasında görüş ayrılıklarına yol açtı. Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bir parselin kullanım amacının değiştirilmesine ilişkin önerge, parti içinde siyasi bir çatlağı da beraberinde getirdi.

Komisyonlarda anlaşmazlık yaşandı

Meclis gündemine alınan ve kamuoyunda “Folkart” önergesi olarak bilinen düzenleme, komisyon aşamasında da tartışmalara neden olmuştu. İmar Komisyonu’nda oy birliğiyle kabul edilen önerge, Hukuk Komisyonu’nda ise oy çokluğuyla uygun bulundu. Komisyonlar arasında yaşanan görüş ayrılığı, meclis sürecine de yansıdı.

7 CHP’li Üyeden ret oyu

İlgili plan değişikliği önergesi, Konak Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada 7 CHP’li meclis üyesinin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen kararın ardından konu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı meclisinin birinci birleşiminde de gündeme geldi ve ilgili komisyonlara havale edildi.

Plan değişikliği ne getiriyor?

Önerge, Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 8667 ada, 12 parselde yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu “Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak tanımlanan alanın, aynı yapılaşma koşulları korunarak Yençok: 20 kat olacak şekilde “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesini içeriyor.

CHP İl Başkanı Güç: “Hukuki bir konu”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, mecliste yaşanan iç ayrışma iddialarına dikkat çekti. Güç, “O alan ile ilgili plansal, hukuki, yasal anlamda hiçbir şeye izin verilmemesi hakkında konuştuk. İçerdeki iç ayrışma ile ilgili detayları bilmiyorum. Karabağlar’da yaşanan sorunlara yaptığımız gibi Konak ile de görüşmelerimiz olacak. Hukuki bir konu. Arkadaşlarla tekrar görüşeceğiz. Karabağlar’daki gibi aynı durum var” ifadelerini kullandı.

Süreç İzBB Meclisi’nde devam ediyor

Konak Belediye Meclisi’nden geçen plan değişikliği önergesine ilişkin sürecin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.