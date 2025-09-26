Son Mühür- CHP İstanbul il kongresinin iptaliyle başlayan süreçte Özgür Çelik'in İstanbul olağanüstü kongresinde yeniden il başkanı seçilmesine rağmen düğüm bugüne kadar çözülebilmiş değil.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanması kararının devamına hükmetti ve CHP'nin buna karşı yaptığı itirazı reddetti.

Gelişmeleri değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ''Adli yargı düzeninin tanınmadığı, seçim hukukuna saygı gösterilmediği bu duruma daha fazla tahammül etmek mümkün değildir.'' vurgusunda bulundu.



Hukuka aykırı bir karar...



''Çarşamba sabahı İstanbul Olağanüstü Kongre’mizi durdurmaya yönelik aldığı karar YSK tarafından tam kanunsuzluk saptamasıyla kaldırılan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kez de kayyım kararına karşı yaptığımız itirazı reddetti.'' hatırlatmasında bulunan Günaydın,

''Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nin görevli ve yetkili mahkeme sıfatıyla esastan reddettiği bir konuda, Kongre’nin gerçekleştirilmiş ve İl Başkanı olarak Özgür Çelik’in seçilmiş olmasına karşın tedbir kararını kaldırmayan mahkemenin tutumu, tümüyle hukuka yabancıdır.

Adli yargı düzeninin tanınmadığı, seçim hukukuna saygı gösterilmediği bu duruma daha fazla tahammül etmek mümkün değildir.

Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz.

İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir.'' mesajı verdi.

