Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’ne ilişkin açıklama yaptı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını bildirdi.

Mesafe kısalacak, hız artacak

Bakan Uraloğlu, mevcutta 361 kilometre olan Mersin-Gaziantep güzergâhının, proje kapsamında yeniden düzenlenerek 312,5 kilometreye düşürüleceğini belirtti. Yük taşımacılığı için yüksek standartta, yolcu taşımacılığı için ise saatte 200 kilometre hıza uygun bir altyapı inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, mevcut 6 saat 23 dakikalık yolculuğun 2 saat 15 dakikaya ineceğini ifade etti.

Yılda 3,1 milyon yolcu, 37 milyon ton yük hedefi

Projenin devreye alınmasıyla hattın yıllık ortalama 3,1 milyon yolcuya hizmet vermesi ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşıması hedefleniyor. Uraloğlu, hızlı tren hattının özellikle Gaziantep’in sanayi üretimi açısından stratejik bir rol üstleneceğini, Mersin Limanı bağlantısı sayesinde ürünlerin dünya pazarlarına daha hızlı ulaşacağını vurguladı.

Tünel, köprü ve viyadükler inşa edildi

Hat kapsamında 13 tünel ve 32 köprü inşa edildiğini açıklayan Uraloğlu, ayrıca toplam uzunluğu 6 bin 396 metreyi bulan 11 viyadüğün tamamlandığını aktardı. Proje genelinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 85’e ulaştığını bildirdi.

Bazı kesimlerde çalışmalar tamamlandı

Çukurova Havalimanı bağlantısında ilerleme oranının yüzde 90’a çıktığını belirten Uraloğlu, Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesine ulaşıldığını kaydetti. Toprakkale-Mamure hattındaki 17 kilometrelik bölümün ise tamamlandığını ifade etti.

Hedef 2028

Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki tüm yapım çalışmalarının 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.