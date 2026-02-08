Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Özarslan, istifa gerekçesi olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik açıklamalarını gösterdi. Açıklamasında, "Bir genel başkan, belediye başkanına hakaret eder mi? Ailevi değerleri hedef alarak tehditte bulunur mu?" ifadelerini kullandı.

Özel’e yönelik sert eleştiriler

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin açıklamalarında özellikle aile değerlerine yönelik mesajlara dikkat çekti. "Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlıklarımı hedef alan mesajlar karşısında, Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım baki kalarak artık CHP saflarında hizmet vermem söz konusu olamaz" dedi. Belediye başkanı, üslup ve anlayışın hakim olduğu bir ortamda ilçeye sağlıklı hizmet sunmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“AK Parti’ye geçer misiniz?” sorusuna yanıt

CNN Türk canlı yayınına katılan Özarslan, olası siyasi yönelimi hakkında açıklamalarda bulundu. "Şu anda AK Parti’ye geçmek gibi bir durum söz konusu değil. Bakacağız, AK Parti olabilir, MHP olabilir, belki de bağımsız hizmet ederiz" ifadelerini kullandı. Özarslan, Özel’in açıklamalarına yanıt vermesi gerektiğini de belirtti.

İstifalar zinciri

Özarslan, istifasının ardından belediye yönetiminde de değişiklikler yaşandığını açıkladı. Bir belediye başkan yardımcısı ve 7 belediye meclis üyesi Özarslan’la birlikte görevlerinden ayrıldı. "Benim gibi düşünen belediye başkanları ve meclis üyeleri var. Bu istifalar süreci genişledi" dedi.

Mansur Yavaş’tan ilk tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan’ın CHP’den istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar kabul edilemez. Siyaset geçici, makamlar gelir geçer. Ancak bazı kararlar hafızalara kazınır" ifadelerini kullandı.

Kulislerde AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor

Özarslan’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan, Özarslan’ın AK Parti saflarına katılacağını belirtti. Savcı Sayan da transfer söylentilerini doğruladı ve Özarslan’ın çarşamba günü AK Parti’ye katılacağını ifade etti. Sayan, "Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş durumda" dedi.