Yazı hayatına adadığı 42 yılın ardından geride onlarca eser bırakan Bülent Akyürek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 57 yaşındaki yazarın vefatı, edebiyat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Akyürek için düzenlenecek cenaze töreninin detayları da belli oldu. Usta kalemin naaşı, 10 Şubat tarihinde öğle namazına müteakip Ankara'daki Gölbaşı Mezarlığı'nda dualarla toprağa verilecek.

SON ESERİ 'SATILIK ADAM' İLE 14 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl okuyucuyla buluşturduğu "Satılık Adam" adlı eseriyle uzun bir aradan sonra raflara dönen Akyürek, yazarlık serüvenini "41 yıldır sadece kitap yazdım, başka iş yapmadım" sözleriyle özetlemişti. Son kitabı hakkında konuşan yazar, 14 yıl aradan sonra gelen bu eserin aslında 24 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Dünyada belki de 24 yılda yazılan tek romandır" ifadelerini kullanmıştı. "Huylu huyundan vazgeçmez" diyerek edebiyata olan tutkusunu her fırsatta dile getiren yazar, son dönemine kadar üretmeye devam etti.

BÜLENT AKYÜREK KİMDİR VE ESERLERİ NELERDİR?

1969 yılında Elazığ’da dünyaya gelen ve 1985 yılında Ankara’ya yerleşen Bülent Akyürek, hayatın içinden gelen, sokağın nabzını tutan bir isimdi. Liseyi yarıda bırakarak garsonluktan fabrika işçiliğine, lokantacılıktan dergiciliğe kadar pek çok farklı sektörde çalışan yazar, henüz on yedi yaşındayken romanlarını yayımlatmaya başladı. Ustura, A'raf, Fesat ve Aksak Kurbağa gibi dergilerde kalem oynatan Akyürek, özellikle "İtin Biri", "Yılgın Türkler" ve çok ses getiren "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" adlı eserleriyle tanındı. 35 yaşından sonra düşünce dünyasında yaşadığı değişimle eserlerine İslami kaynaklardan beslenen yeni bir boyut kazandıran yazar, ironik dili ve marjinal edebiyat anlayışıyla Türk edebiyatında kendine has bir yer edindi.