Son Mühür- 192 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de düzenlediği “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısı nedeniyle açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu hakkında “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltiliyor.

Duruşmaya Özgür Özel'de katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, genel başkan yardımcıları, çok sayıda belediye başkanı, avukat ve yurttaş da salonda hazır bulundu. Duruşma yarım saat gecikmeli başladı ve kimlik tespitinin ardından İmamoğlu’nun savunmasına geçildi.

"Kabim Gazze’deki masumlarla beraber"

Savunmasına Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek başlayan İmamoğlu, “Burada kendi davamı savunurken kalbim Gazze’deki masumlarla ve insani yardım filosundaki cesur insanlarla beraber. Bu hepimizin insanlık onurunu savunma mücadelesidir” dedi.

İBB hizmetlerini hatırlattı

İBB’nin bu ay yaptığı çalışmalara ve Elazığ’da açılan liseye değinen İmamoğlu, “Bu ay bereketli bir ay oldu. Çalışma arkadaşlarım hiç durmadan insanımıza destek olmak için katkı sunmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin onuruyla bugün burada savunmamı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“İddianame telaşla yazıldı”

İmamoğlu, iddianamedeki suçlamaları eleştirerek, “Bir savcı telaşla iddianame yazmış ve çok hata yapmış. Savcılık neden başka bir iddianameyi bu dosyaya ekleme ihtiyacı hissediyor? Bilirkişiyi partim lehine etkilediğim söyleniyor, bu nasıl bir suçlama?” diye konuştu.

Adalet Bakanı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiriler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un CHP’ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, “Bir parti tabelasının önünde demeç veren akıl mı Türkiye’yi yönetecek? Biz nasıl yargılanıyoruz, yazıklar olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yüklenen İmamoğlu, “Turpun büyüğü, ahtapotun kolları diyerek daha soruşturma yokken bizi suçlu ilan eden bir akılla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Zulümle kurulan her düzen yıkılacak”

Hakkında açılan davaları “yargı tacizi” olarak niteleyen İmamoğlu, “Ahmak davası, diploma davası, bilirkişi davası… Bunun adı Ekrem korkusu. Ama ben korkulacak biri değilim. Zulümle kurulan her düzen yıkıldı, bu da yıkılacak” dedi.

Yargıya müdahale iddiaları

Hakimlerin görevden alınmasına da değinen İmamoğlu, “Ahmak davasındaki hakim mevzuata aykırı biçimde görevden alındı.

Diploma davası ve Beylikdüzü davasında da benzer değişiklikler yaşandı. Sayın hakim, siz bütün bunlara rağmen adil yargılama yapabilecek misiniz?” diye sordu.

"Fakirin cebinden alınıp zengine veriliyor"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren İmamoğlu, “Türkiye’de meclis güçsüzleştirildi. Kararlar milletten uzak bir külliyede alınıyor. Fakirin cebinden alınıp zengine veriliyor. Bu bir parti devleti anlayışı” dedi.

Gençlerin geleceğe güvenmediğini vurgulayan İmamoğlu, “Siz halkı dinlemiyorsunuz, gençler size inanmıyor. Attığımız her adımı suç olarak görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Her şey çok güzel olacak”

Savunmasını “Bu sözler kulaklarında çınlayacak: Her şey çok güzel olacak. Hiç endişeniz olmasın” diyerek bitiren İmamoğlu, adalet mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Avukatlar da savunmalarını yaparken, bilirkişi S.B’nin yalnızca ifadesine başvurulduğunu, mahkemede dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Dava Aralık’a ertelendi

Mahkeme, ara kararını açıklayarak duruşmayı 12 Aralık saat 10.00’a erteledi.