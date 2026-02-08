Ankara’da görevli polis memuru Melih Okan Keskin’in (44), araç muayene istasyonunda yaşanan kavga sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı. Olayla bağlantılı olarak üç istasyon çalışanından ikisi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rutin muayene için gitti, hastanede hayatını kaybetti

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini muayeneden geçirmek üzere Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi’ndeki araç muayene istasyonuna gitti. İstasyon çalışanları ile Keskin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında darbedilen Keskin, Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen polis memuru, üç gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

Üç şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı

Olayın ardından araç muayene istasyonunda görevli Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, S.A. ve M.Y.’nin tutuklanmasına karar verirken, Y.K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

“Saldıracağını düşünerek yumruk attım”

Tutuklanan şüphelilerden S.A., ifadesinde tartışma sırasında aracını dışarı çıkardığını ve bu esnada Keskin ile sözlü gerginlik yaşandığını belirterek, kendisine hakaret edildiğini ve saldırıya uğrayacağını düşündüğü için yumruk attığını söyledi.

“İttim ama darbetmedim” savunması

Diğer tutuklu şüpheli M.Y. ise yaklaşık 8 yıldır muayene teknisyeni olarak çalıştığını ifade ederek, olay anında arkadaşlarının Keskin’in üzerine yürüdüğünü, kendisinin de kalabalıkta Keskin’i ittiğini öne sürdü. M.Y., Keskin’i darbetmediğini ve ölümüne neden olacak bir eylemde bulunmadığını savundu.

“Olayın içinde değildim” iddiası

Adli kontrolle serbest bırakılan Y.K. ise taraflar arasında karşılıklı hakaretlerin yaşandığını, ancak kavgaya fiilen dahil olmadığını iddia etti.

TÜVTÜRK: İş akitleri feshedildi

Olayla ilgili TÜVTÜRK tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen personelin iş akitlerinin feshedildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kurum bünyesinde idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Sivil toplum kuruluşlarından tepki

Keskin’in yaşamını yitirdiği araç muayene istasyonu önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Emekli Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, emniyet teşkilatına bağlı sendika ve vakıf temsilcileri ile bazı siyasi parti yetkililerinin katıldığı açıklamada, istasyon önüne siyah çelenk bırakıldı.

Grup adına konuşan Emekli Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Latife Meltem Savaş Yasankal, olayın basit bir kavga olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulunuldu.