İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, megakentteki barajların doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi yüzde 35,14 olarak ölçüldü.

Kış mevsiminde etkili olan yağışların baraj havzalarına olumlu yansıdığı görülse de, toplam su seviyesinin hala istenilen ve güvenli kabul edilen sınırın altında kalması dikkat çekti.

ANADOLU YAKASI VE ISTRANCALAR'DA DURUM NE?

İSKİ'nin açıkladığı veriler incelendiğinde doluluk oranları incelendiğinde havzalar arasındaki dengesizlik dikkat çekiyor. Yüzde 93,54 doluluk oranına ulaşan Elmalı Barajı listenin başında yer aldı. İstanbul'un ana barajlarından biri olan Ömerli'de su seviyesi yüzde 49,98 olarak ölçüldü. Darlık Barajı ise yüzde 53,93 seviyesini gördü. Trakya hattında yer alan Istrancalar Barajı ise yüzde 68,04'lük doluluk oranıyla ortalamanın üzerinde bir performans sergiledi.

AVRUPA YAKASI'NDA KRİTİK SEVİYE SÜRÜYOR

Anadolu Yakası'ndaki artışa karşın Avrupa Yakası'nı besleyen barajlarda durum ciddiyetini koruyor. İstanbul'un tarihi su kaynaklarından Terkos Barajı yüzde 22,73, Sazlıdere Barajı ise yüzde 22,44 seviyesinde kalarak alarm veren havzalar arasında yer aldı. Büyükçekmece Barajı'nda doluluk oranı yüzde 25,39 olarak ölçülürken, Alibey Barajı yüzde 30,85 seviyesinde kaldı. Listenin en alt sırasında ise adeta kuruma noktasına gelen iki baraj bulunuyor.

Kazandere Barajı yüzde 11,55 ve Pabuçdere Barajı yüzde 11,09'luk doluluk oranlarıyla İstanbul'un en düşük su seviyesine sahip kaynakları olarak dikkat çekiyor.