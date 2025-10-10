Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda sezona fırtına gibi başlayan Karşıyaka Voleybol Takımı, ikinci hafta mücadelesinde kritik bir sınava çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Altınordu’yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselen yeşil-kırmızılılar, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u (İBB) ağırlayacak.

Mücadele Karşıyaka Spor Salonu’nda

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

Maçın başlama düdüğü saat 16.00’da çalacak. Karşıyaka taraftarının büyük ilgi göstermesi beklenen maçın biletleri 150 TL’den satışa sunuldu.

Rövanş niteliğinde maç

Geçen sezon Play-Off Final Grubu’nda İBB’ye mağlup olarak Sultanlar Ligi’ne yükselme şansını son anda kaçıran Karşıyaka, bu kez rövanşı almak istiyor.

Antrenör ve oyuncular, hafta boyunca yoğun bir antrenman temposuyla hazırlandı. Yeşil-kırmızılı ekip, hem taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hem de şampiyonluk yolunda güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

Altınordu deplasmanda sahada

Aynı grupta mücadele eden bir diğer İzmir temsilcisi Altınordu Voleybol Takımı, bu hafta Havran Belediyespor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Ligde günün programı

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda 2’nci hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14.00: Denizli BŞB – Fenerbahçe

14.00: Havran Belediyespor – Altınordu

16.00: Çanakkale Bld – Bodrumspor

16.00: Karşıyaka – İBB Spor

17.00: Yeşilyurt – Manisa BŞB

Hedef: Sultanlar Ligi

Sezon başında yeniden yapılanmaya giden Karşıyaka’da hedef, yıllardır özlemi duyulan Sultanlar Ligi’ne dönüş.

Yönetim, teknik ekip ve oyuncular tek yürek olurken, taraftarlar da salonu doldurarak takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor.