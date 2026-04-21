Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Meclisin açılışının 106. yıl dönümünde, İzmir'in her bir köşesini bayram heyecanı saracak.

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen programın ayrıntıları belli olurken, Cumhuriyet Meydanı her zaman olduğu gibi yüzlerce çocuğun ve vatandaşın ortak noktası olacak.

Tören çelenk sunumu ile başlayacak

Bayram sabahı şenlikler, her yıl yapıldığı gibi 23 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk bırakma töreninin sonrasında, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okunacak ve bayrak direğe çekilecek. Kısa bir aranın ardından saat 10.00’da ise kapsamlı kutlama etkinliğine geçilecek.

Öğrenciler etkinlik alanını dolduracak

Bu yılki kutlamalarda seyircileri etkileyecek büyük gösteriler düşünülüyor. İzmir’in başka okullarından gelen yüzlerce çocuk, uzun süren hazırlıklarını sergileyecek:

Müzik ve dans: 288 ilkokul öğrencisi "Sevgili Türkiye" şarkısıyla, 576 ortaokul öğrencisi ise "100. Yıl Marşı" ile performans sergileyecek.

Halk oyunları: Anadolu’nun her bir yanından ezgilerin seslendirileceği etkinlikte, 288 kişilik ekip yöresel oyunları canlandıracak.

Dev bando: 400 öğrenciden oluşan bando ekini, tören süresince bayramın temposuna ortak olacak.

"Türkiye Yüzyılı" konseptli koreografi

Toplamda 1.652 öğrencinin toplanarak yapacağı "Türkiye Yüzyılı" konseptli koreografi ve bayrak grubu sunumuyla törenler bitecek.

Vali Elban İzmirlilere seslendi

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, bayram sebebiyle yaptığı açıklamada milli egemenliğin altını çizdi. Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği bu günün birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Elban, tüm hemşehrilerini evlerini ve dükkanlarını Türk bayraklarıyla donatmaya davet etti.

Vali Elban, "Gelin bu büyük coşkuyu hep birlikte, meydanlarda kutlayalım" diyerek İzmirlileri tören yerine davet etti.

23 Nisan töreni gün boyu nasıl olacak?

09.00: Çelenk sunumu ve resmi başlangıç (Cumhuriyet Meydanı)

10.00: Vali’ye çiçek takdimi ve kutlama töreninin başlaması

10.15: Protokol konuşmaları ve öğrenci şiirleri

10.30: "Anadolu'nun Renkleri" ve "Atatürk'ün Yıldızları" gibi konseptli gösteriler

11.00: Final ve törenin bitişi