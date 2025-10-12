Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde kiraz üreticileriyle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi.

“Üreticilerimizin alın teri büyük zarar gördü”

Erhan Adem ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, nisan ayında meydana gelen don felaketinin bölgedeki üreticiler için ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Adem, “Üreticilerimizin emeği, alın teri ve umudu bu felaketle birlikte büyük zarar görmüştür. Ancak asıl sorun, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerin yanında olmaması ve yaşananları adeta seyretmesi olmuştur” dedi.

Bakanlık tarafından açıklanan kilogram başına 6 lira 50 kuruşluk destek ödemesinin sahadaki tabloyla örtüşmediğini ifade eden Adem, üreticilerin bu desteği yetersiz bulduğunu ve henüz hesaplarına yatırılmadığını dile getirdi. Adem, “Bu destek nisan ayında, donun hemen ardından yapılmalıydı. Aradan aylar geçmesine rağmen hâlâ bir ödeme yapılmamış durumda” diye konuştu.

“Bu destek bir damla su bile değil”

Üreticilerin “Bu destek bir damla su bile değil” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı özetlediğini belirten Adem, artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Gübre, ilaç ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok üreticinin budama gibi temel bakım işlemlerini dahi yaptıramadığını, bu nedenle gelecek yılın üretiminden de umutsuz olduklarını aktardı.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Adem, nisan ayında yaşanan afetin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, açıklanan desteklerin bir an önce ve tam şekilde üreticilere ulaştırılmasını istedi. Ayrıca sembolik destekler yerine gerçek maliyetlerin dikkate alınarak adil ödemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.