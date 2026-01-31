Son Mühür - Macaristan’dan Türkiye’ye iade edilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Türkiye’ye iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Sertçelik’in, savcılıkta verdiği ifadede uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunduğunu ve dosyanın kapsamlı olduğunu belirterek ayrıntılı savunmasını daha sonra yapacağını söylediği, bu nedenle susma hakkını kullandığı öğrenildi. Serdar Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Bazı polislerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında 11 Ekim 2023’te dokuz polis görevden uzaklaştırılmıştı. Açığa alınanlar arasında iki emniyet müdürü ile iki polis memuru da bulunuyordu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün ikinci ismi olduğu öne sürülen Serdar Sertçelik, M7 kod adıyla gizli tanık yapılarak 19 sayfalık ifade vermişti. Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve gizli tanık yapılma süreci kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Yurt dışına çıktıktan sonra katıldığı bir YouTube yayınında gizli tanık olduğunu açıklayan Sertçelik, ifadesinin polisler tarafından yönlendirildiğini iddia etmiş; bazı eski ve görevdeki bakanlar ile çeşitli siyasetçiler hakkında konuşmaya zorlandığını öne sürmüştü. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’ye yönelik bir kumpas kurulduğunu savunmuştu. Bu açıklamalar uzun süre Türkiye gündeminde yer almıştı.