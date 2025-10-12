Van’da 27 Eylül’de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi, 18 gün sonra Van Gölü’nün Molla Kasım Mahallesi kıyısında bulundu. Ölümüne dair “intihar” iddialarını reddeden aile, otopsi raporunun hâlâ açıklanmamış olmasına tepki gösteriyor.

Rojin’in ön otopsi işlemleri tamamlanırken, asıl raporun hazırlanma süreci gizlilik kararıyla yürütülüyor. Van-Hakkari Tabipler Odası’ndan Dr. Hüseyin Yaviç, 8 saat süren otopsi sırasında 100’den fazla numune alındığını ve cesette uzun süre suda kalmaya bağlı deformasyonlar bulunduğunu belirtti.

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin’in hazırladığı raporda, Rojin’in akciğerlerinde su bulunmadığı, midesinin dolu olduğu ve kanında anestezik madde tespit edildiği yönündeki bulgulara dikkat çekildi.

“Kızım 18 gün suda kalamazdı”

Baba Nizamettin Kabaiş, otopsiye giren doktorun kendisine söylediği ifadeyi paylaştı:

“Doktor bana, ‘Kızın 18 gün suda kalmış olamaz, olsa cenazenin bütünlüğü bozulurdu. En fazla 5-6 gün suda kalmıştır. Rojin’in bedeninde morarma vardı, biri onu bir yerde tutmuş olabilir’ dedi.”

Kabaiş, arama çalışmalarının yetersiz yapıldığını belirterek, “Sadece gölde arama yapıldı, mahallelerde hiçbir arama yapılmadı. Düzgün arama yapılsaydı belki Rojin hâlâ yaşıyor olurdu” dedi.

Telefon ve mesajlardaki çelişkiler

Rojin’in kardeşi Elif Kabaiş, ablasının telefonuna ilişkin tutarsızlıkları anlattı:

“Polis bize, ‘telefonun şifresini kırdık, aile dışında kimseyle konuşmamış’ dedi. Ama WhatsApp’a ulaşamadıklarını söylediler. Oysa ablamın kaybolduğu gün attığım mesaj beş gün sonra ‘görüldü’ oldu. Emniyet ise şifreyi sekizinci gün kırdığını söylüyor. Bu çelişki bile bir şeylerin saklandığını gösteriyor.”

“İntihar değil, birileri susturulmak istiyor”

Baba Kabaiş, kızının ölümünün “intihar” olarak kapatılmaya çalışıldığını iddia etti:

“Vali ve emniyet müdürü bana ‘Kızın intihar etmiş’ dedi. Madem öyle, neden 18 gün boyunca bulunamadı? Üstelik bulunduğu yer kaybolduğu noktadan 24 kilometre uzakta. Kızım üniversiteyi kazandığı için çok mutluydu. Bu dosya intihar değil, örtbas edilmeye çalışılan bir cinayettir.”

“Otopsi sonuçları açıklansın, adalet yerini bulsun”

Aile, Rojin’in ölümüne ilişkin otopsi raporunun bir an önce açıklanmasını ve ihmali olan herkesin yargılanmasını istiyor.

Baba Kabaiş, “Kızımı katleden kim olursa olsun ortaya çıkarılana kadar mücadele edeceğim” dedi.