Sanatçının vefat haberi duyulur duyulmaz hayranları onu anmak için eski röportajlarını ve komik anlarını paylaşmaya başladı. Özellikle davet girişinde çekilen video, Fatih Ürek'in ne kadar samimi ve eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Fatih Ürek görevliye ne demişti?

Fatih Ürek, 2022 yılında katıldığı bir davette mekana girerken ilginç bir anlar yaşamıştı. Davetli listesini kontrol eden görevli, sanatçının adını sorduğunda Fatih Ürek hiç beklenmedik bir cevap verdi. Ünlü isim görevliye gülerek "Ben Saliha Korkmaz" dedi.

Bu espri o dönemde sosyal medyada büyük ilgi görmüş, Fatih Ürek'in eğlenceli kişiliğinin sembolü haline gelmişti. Sanatçının vefatının ardından video yeniden viral oldu ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Fatih Ürek'in mizah anlayışı

Fatih Ürek, sahne performanslarının yanı sıra espri yeteneğiyle de tanınan bir isimdi. Sunuculuk yaptığı programlarda ve katıldığı etkinliklerde her zaman neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyordu. "Gelinim Mutfakta" ve "Gelin Görümce" gibi programlarda izleyicileri kahkahaya boğan sanatçı, özel hayatında da aynı enerjisini koruyordu.

Fatih Ürek kimdir?

3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğan Fatih Ürek, 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaparak sanat hayatına adım attı. Mahir Canova'dan şan dersleri aldı.

1993 yılında "Yaktı Yaktı" adlı ilk albümünü çıkaran sanatçı, Bülent Ersoy'un da seslendirdiği "Sefam Olsun" şarkısıyla tanındı. 2008'de yayınlanan "Sus" albümündeki "Hadi Hadi" ve "Sus" parçaları büyük hit oldu.

Televizyon kariyerinde 1997'de "Reyting Hamdi" dizisinde Fred Çakmaktaş karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Kanal D'de "Gelinim Mutfakta" programını sundu. Son olarak NOW kanalında "Gelin Görümce" programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Fatih Ürek nasıl vefat etti?

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirdi. Kalbi yaklaşık 20 dakika duran sanatçı, 3,5 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Tüm müdahalelere rağmen 30 Ocak 2026 akşam saatlerinde 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının vefatı müzik ve televizyon dünyasında derin üzüntüye neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi Fatih Ürek'i anarak geçmişteki videolarını paylaşıyor.