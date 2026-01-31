Son Mühür - Yalova’da aralık ayında DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, olayda 3 polisimiz şehit olurken 8 polis ve bir bekçi yaralanmıştı. Çatışmada hayatını kaybeden polislerden birinin de Turgut Külünk olduğu belirtilmişti.

Şehit ailesine ev aldı

Turgut Külünk’ün ailesine dikkat çeken bir destek geldi. Dubai’de bulunduğu belirtilen firari suç örgütü lideri Sedat Peker, şehit Külünk’ün ailesine ev hediye etti.

Şehidin annesi Kevser Külünk, oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı"