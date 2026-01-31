Son Mühür - Hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağışların, pazar gecesinden itibaren yerini dondurucu soğuklara bırakması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 8–10 derece birden düşeceği öngörülürken, termometrelerin kış seviyelerine gerilemesiyle birlikte İstanbul’un kapısına dayanan kar yağışının izleyeceği güzergâh da netleşmeye başladı.

Turuncu kodlu uyarı verildi

AKOM verilerine göre, İstanbul’un coğrafi yapısı nedeniyle soğuk havayı ilk karşılayan batı kesimlerinde kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor. Buna göre:

• Çatalca ve Silivri: Kentin yüksek noktalarında kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

• Arnavutköy ve Başakşehir: Rüzgârla birlikte yer yer tipi şeklinde yağış görülebileceği belirtiliyor.

• Büyükçekmece: Deniz etkili kar yağışlarının kıyı hattında sulu kar, iç bölgelerde ise kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü işaret edildi

Okulların açıldığı güne denk gelen bu olumsuz hava koşulları, “İstanbul trafiği nasıl etkilenecek?” sorusunu gündeme taşıdı. Sabah saatlerinde işe ve okula gidecek vatandaşların, mümkün olduğunca İstanbul Metrosu ve Metrobüs gibi toplu taşıma hatlarını kullanmaları önerilirken; özel araçla yola çıkacakların mutlaka kış lastiği takmaları ve buzlanma riski bulunan, özellikle “gizli buzlanma” görülebilen viyadüklere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Çığ ve buzlanma riski...

Meteoroloji uzmanlarına göre kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetli esecek rüzgâr, soğuk havayı İstanbul genelinde etkili kılacak. Özellikle Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy’ün yüksek kesimleri başta olmak üzere Anadolu Yakası’nda da pazartesi öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurun kara dönme olasılığının yüzde 60’ın üzerinde olduğu bildiriliyor.

Sert kış koşulları yalnızca batıyla sınırlı kalmayacak; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde eğimli yamaçlarda çığ riskinin en üst seviyeye çıktığı belirtildi. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 15–20 derecelere kadar gerilemesinin beklendiği illerde ise “buzlanma ve don” tehlikesine karşı çiftçiler ve sürücüler uyarıldı.