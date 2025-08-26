Salihli CHP ilçe binasında düzenlenen toplantıya, mevcut ilçe başkanı Enver Akgün’ün yanı sıra başkan adayları Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak katıldı. Ortak açıklamayı adaylardan Olgun Özbudak yaptı.

Özbudak konuşmasında, “Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizi bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. CHP, baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yaşananların bir an önce genel merkez disiplin kurullarına taşınması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Akgün: “Gerçek bir demokratik yarış mümkün olmadı”

Toplantının ardından söz alan CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, hem görevinden hem de adaylıktan istifa ettiğini duyurdu. Akgün, süreci şöyle değerlendirdi:

“CHP Salihli İlçe Başkanlığı seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik ilkelere bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli’de partimizi daha ileri taşımak ve birlik beraberliğimizi güçlendirmekti. Ancak süreç boyunca bazı kurumların açık ve örtülü tehditleriyle sağlıksız bir seçim ortamı oluşturuldu. Bu şartlar altında gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatine vardım. Bu nedenle hem ilçe başkanlığı adaylığımdan hem de mevcut görevimden istifa ediyorum.”

“Örgütün itibarının yeniden sağlanması gerekiyor”

Akgün’ün istifasının ardından gözler CHP Salihli ilçe teşkilatına çevrildi. Parti içinden yapılan açıklamalarda, örgütün hem üyeler hem de kamuoyu nezdinde yeniden güven kazanması gerektiği vurgulandı.

CHP’de yeni süreç başlıyor

İstifanın ardından Salihli CHP örgütünde yeni başkanlık süreci başlayacak. Genel merkezin, hem disiplin süreci hem de yeni başkanlık seçimi konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.