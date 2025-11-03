Son Mühür- TPAO'nun sondaj gemileri için Katar ortaklı bir şirketten kiraladığı helikopterlere ödenecek tutara dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TPAO'dan gelen yalanlamanın ardından bir kez daha harekete geçti.

''TPAO’nun yalanlamasını yalanlıyorum!

Yeni belgeyle de yalanını ispatlıyorum!'' diyen Yavuzyılmaz,

''Daha önce belgesini paylaştığım üzere;

TPAO’nun, Yavuz adlı sondaj gemisine alınan helikopter hizmetleri için ödediği günlük tutar 36.000 Dolar.

Fatura tarihi:

Ekim 2024

Helikopter hizmetlerinin aylık tutarı:

1.116.000 Dolar

TPAO yaptığı açıklamada;

Kelime oyunları yaparak, 4 sondaj gemisi için hizmet alınan 4 helikopter olduğunu, bu tutarın günlük 36.000 Dolar değil de, 8.667 Dolar olduğunu belirtiliyor.

Yani günlük 36.000 Dolarlık tutarın 4 gemiye hizmet veren 4 helikopterin toplam tutarı olduğuna getiriyor.

Ancak bu büyük bir yalan.

Çünkü yayınladığım Ekim 2024 tarihli faturanın sol alt köşesinde, hangi gemi için bu faturanın kesildiği yazıyor. Bu fatura Yavuz sondaj gemisine ait.'' hatırlatmasında bulundu.

''Şimdi ikinci belgeyi de açıklıyorum.'' diyen Deniz Yavuzyılmaz,

''Ekim 2024’te Kanuni gemisi içinde ayrıca kesilen ikinci bir fatura var. Ve bu faturaya göre de;

Kanuni’ye alınan helikopter hizmetlerinin bedeli de ayrıca günlük 36.000 Dolar!

Helikopter hizmetlerinin aylık tutarı da ayrıca 1.116.000 Dolar!

Belgelerden görülüyor ki;

Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri için ayrı ayrı, günlükleri 36’şar Bin Dolar olmak üzere toplam günlük 72’şer Bin Dolarlık helikopter hizmetleri faturası kesiliyor.

Belgeler ortada. Bunun adı soygundur.'' iddiasında bulundu.



Deniz Yavuzyılmaz'in iddiası neydi?



CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz,

''AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin;

Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.

TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen;

Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar

Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar

Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar

Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira

Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!'' iddiasını gündeme getirmişti.