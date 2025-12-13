Taslağa göre borçlu, haciz ya da taşınır rehinin (eşya, hayvan gibi) paraya çevrilmesi yoluyla alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla malvarlığını kasten azaltması halinde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Taslakta, malvarlığının tamamen ya da kısmen mülkiyetten çıkarılması, yok edilmesi veya değerinin düşürülmesi; malvarlığının muvazaa yoluyla başkasına devredilmesi ile gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması, malvarlığının kasten eksiltilmesi kapsamına alınıyor. Düzenlemeye göre bu suçu işleyen failin cezalandırılabilmesi için, alacaklının kesin aciz belgesi alması ya da alacağını tahsil edemediğini ispat etmesi şartı aranıyor.

Alacaklıya zarar vermek kastıyla...

Taşınmaz rehni kapsamında yer almasına rağmen tapuda kayıtlı olmayan eklentileri (su deposu, garaj, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının bulunduğu alanlar, kömürlük ve tuvalet gibi bölümler) alacaklıyı zarara uğratma amacıyla taşınmazdan çıkaranlar hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.