Son Mühür - Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda tüketici tercihleri büyük ölçüde SUV ve crossover modellere yöneldi. Geniş iç hacmi, yüksek sürüş pozisyonu ve “güvenli” algısı sayesinde SUV’ler, 2025 itibarıyla Türkiye’de de en çok tercih edilen otomobil sınıfı konumuna yükseldi. Ancak yetkili bir isim, bu hızlı yükselişin kalıcı olmayabileceğine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Doygunluğa ulaşıldı

Skoda Octavia’dan Lamborghini Murciélago’ya kadar pek çok ikonik modelin tasarımında imzası bulunan ve halen Hyundai Motor Group’un Tasarım Başkanı olan Luc Donckerwolke, SUV segmentinin artık doygunluk noktasına ulaştığını ifade etti. Deneyimli tasarımcıya göre markaların birbirine benzer, yüksek yapılı araçlara yönelmesi pazarda bir “monokültür” oluşturdu. Bu tekdüzeliğin zamanla tüketicilerde sıkılma ve farklı arayışlara yönelme isteği yaratacağını vurgulayan Donckerwolke’nin “alan pişman olur” uyarısının temelinde de bu durum yatıyor.

Yeni trend hangi model olacak?

Ünlü tasarımcıya göre otomotiv dünyasında yeni dönemin öne çıkan modelleri, modern çizgilerle yeniden yorumlanan sedanlar, sportif hatchback’ler ve station wagon’lar olacak. Bireyselliğini ön plana çıkarmak isteyen tüketicilerin, “herkesin kullandığı” SUV’lar yerine daha zarif, aerodinamik ve sürüş keyfini merkeze alan otomobillere yönelmesi bekleniyor. Bu değişimin ilk işaretleri şimdiden bazı konsept modellerde görülmeye başladı. Donckerwolke, bu yaklaşımı Hyundai’nin premium markası Genesis çatısı altında tanıtılan yeni konseptlerle de ortaya koyuyor. Alçak tavanlı ve sportif hatlara sahip bu araçlar, SUV sonrası dönemin tasarım anlayışını yansıtıyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda otomotiv devlerinin üretim bantlarını yalnızca SUV’lara değil; estetik, aerodinamik yapı ve sürüş zevkini önceleyen daha dengeli bir ürün gamına kaydıracağını öngörüyor.

Araba alacaklara kritik uyarı

Bu öngörüler yalnızca tasarım trendlerini değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, SUV’lere olan talebin ilerleyen dönemde yavaşlaması durumunda, bu araçların ikinci el değerleri ve algısında değişim yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bugün satış rekorları kıran ve oldukça popüler olan SUV modellerinin, gelecekte aynı çekiciliği sürdürüp sürdüremeyeceği, otomobil almayı düşünenler için önemli bir soru işareti olarak görülüyor.