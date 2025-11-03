Son Mühür- Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süren gerginlik yeni bir boyut kazandı. Ünlü sanatçının başvurusu üzerine oğlu hakkında verilen uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı sonrası, Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Tatlıses, aile içindeki krizin mal paylaşımıyla değil, “ailesini koruma” amacıyla ilgili olduğunu söyledi.

Elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı

Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses’in savcılığa başvurması üzerine oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma talep edilmişti. Ekim ayı sonunda sonuçlanan dava kapsamında mahkeme, Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına ve babasına yaklaşmasının yasaklanmasına karar verdi.

“Mirasını genç eşine bırakacak”

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın “mal kavgası” olarak yansıtılmasına tepki gösterdi. Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in tüm mirasını 2021 yılında evlendiği Gülçin Karakaya’ya bırakma kararı aldığını öne sürdü.

“Bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı,” ifadelerini kullandı.

“Bir yıldır hiçbir iletişimimiz yok”

Ahmet Tatlıses, babasıyla uzun süredir görüşmediklerini de belirtti. “Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok,” dedi.

Dört yıldır süren davanın mal paylaşımıyla ilgisi olmadığını vurgulayan Ahmet Tatlıses, “Bizim davamız, ailemizi koruma davası,” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.