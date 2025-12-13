Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Konuşma sırasında partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan bahsederken yanlışlıkla farklı bir isim kullandı.

"Ekrem Erdoğan" ifadesi tepki çekti

Özel, İmamoğlu için "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan" dedi. Hatalı ifadeyi fark eden Özel, kısa süre içinde durumu düzeltmek amacıyla "Ee, Ekrem İmamoğlu" diyerek kendini toparladı.

Sosyal medyada gündem oldu

CHP liderinin bu anlık dil sürçmesi, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem konusu oldu.