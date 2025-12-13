Son Mühür- Yalova’da şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ise adli kontrol kapsamında ev hapsi uygulandı.

Hastane önünde tepkiler

Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter, burada bekleyen bir grup vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık, “Anne katilisin sen!” sloganları atarak Gülter’e sert sözlerle tepki gösterdi. Yaşanan bu durum üzerine Gülter, doğrudan adliyeye getirildi.

Adliye önünde sloganlı protesto

Yalova Adalet Sarayı önünde toplanan vatandaşlar da Gülter aleyhine slogan atarak tepkilerini sürdürdü.

Olayın detayları

52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Tut’un cenazesi İstanbul’da defnedildi.

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınarak Yalova’ya getirildi. Gözaltına alınan Ulu’nun babası Arif Ulu ve iki kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.