Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin üç gün sürecek 39. Olağan Kurultayı öncesi bir mesaj yayımlayan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kurultayın yalnızca parti içi bir değişim süreci olmadığını belirtti. Güç, yapılacak kurultayın Türkiye’nin yeni iktidar vizyonunun ilan edileceği bir dönüm noktası niteliği taşıdığını kaydetti.

Hükümet programı kamuoyuna açıklanacak

Kurultayda açıklanacak yeni parti programının aynı zamanda bir hükümet programı niteliği taşıdığını vurgulayan Güç, adalet sistemindeki sorunlardan ekonomik krize, emek sömürüsünden kadın haklarına kadar birçok başlıkta somut çözüm yollarının ortaya konulacağını ifade etti. Güç, emekliler ve memurların yaşadığı hak kayıplarının giderilmesine yönelik başlıkların da programda yer alacağını bildirdi.

Tarım, sanayi ve yatırımlar için yeni yol haritası

Yeni programda tarım politikalarının yeniden ele alınacağını belirten Güç, üretimi önceleyen, üreticiyi destekleyen ve toprakların değerini koruyan bir yaklaşımın benimseneceğini aktardı. Kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması, yatırımların desteklenmesi ve iş dünyasının güvenle üretim yapabileceği bir ortamın sağlanmasının da hedefler arasında yer aldığına dikkat çekti.

“Türkiye iktidara hazır olduğumuzu görecek”

Değişen dünya koşulları ve gelişen teknolojilere uygun bir parti programı hazırlandığını belirten Güç, kurultay sonrasında çocukların ve gençlerin geleceğe dair endişe duymayacağı bir Türkiye hedefinin topluma açık biçimde sunulacağını ifade etti.

“İktidara giden yol netleşti”

Kurultayın adının “Şimdi İktidar Zamanı” olduğunu hatırlatan Güç, güçlü bir liderlik, yenilenen kadrolar ve kapsamlı bir programla iktidarın artık kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti. Güç, kurultay sonrası CHP iktidarına dair tüm soru işaretlerinin ortadan kalkacağını belirterek, halk iktidarının kararlılıkla inşa edileceğini dile getirdi.

Örgüte güçlü vurgu

CHP’nin milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe örgütleri, gençlik ve kadın kolları ile yüz binlerce üyesiyle iktidar hedefi doğrultusunda çalışacağını belirten Güç, Türkiye’nin özlediği adalet, eşitlik ve demokrasi ortamına CHP iktidarıyla ulaşacağını ifade etti.