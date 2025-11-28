Son Mühür- Çiğli’de uzun yıllardır imar planı tartışmalarıyla gündemde olan Köyiçi Mahallesi’nde pazaryeri yapımı için yeni bir adım atılıyor. Köyiçi sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği pazaryeri talebi, Çiğli Belediye Meclisi’nin 1 Aralık’ta yapacağı toplantıda ele alınacak.

Gündeme alınan Köyiçi Pazaryeri, Balatçık, Maltepe, Evka-5, Küçük Çiğli, Çiğli Koop, Evka-2, Egekent, Ataşehir, Uğur Mumcu ve Yeni Mahalle pazaryerlerinin ardından ilçenin 11’inci pazaryeri olacak.

MECLİS ÜYELERİNİN OYLARINA SUNULACAK

Toplantıda, Köyiçi Mahallesi’nde pazaryeri kurulmasına ilişkin Meclis üyelerinin sunduğu önergeler doğrultusunda hazırlanan İmar Komisyonu ve Esnaf Komisyonu raporları görüşülerek karara bağlanacak.

Meclis gündeminde yer alan ilgili önerge ise şöyle:

“Meclis Üyelerinin, İlçemiz Köyiçi Mahallesinde pazaryeri yapılması ile ilgili İmar ve Esnaf Komisyonlarına havale edilen önergelerinin komisyon raporlarının Meclisçe görüşülüp bir karar alınması.”