CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, Kadıköy’de düzenlenen asgari ücret protestosunda attığı sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Sürecin devamında ise Şarbat, Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Bugün, Şarbat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Şarbat hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

"Darısı tüm siyasi tutuklulara!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyi duyuran Gökçen, "Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilgekağan Şarbat hakkında tahliye kararı verildi. Bilgekağan asgari ücretlinin hakkını savunduğu için tutuklanmıştı ve haklıydı. Bugün asgari ücretliler, emekçiler, emekliler, gençler insanca yaşamak istiyor. Milyonlar açlığa mahkum ediliyor. Gençlerin iktidarın yoksullaştırma politikalarına itirazı haktır ve son derece haklıdır.

Geçmiş olsun Bilgekağan, darısı tüm siyasi tutuklulara…" ifadelerini kullandı.