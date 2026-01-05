ABD’de ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için New York’ta protesto gösterisi düzenlendi. Manhattan’daki federal mahkeme binası önünde toplanan kalabalık, çiftin serbest bırakılmasını talep etti.

Duruşma öncesi sokakta hareketlilik

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in, ABD tarafından yürütülen soruşturma kapsamında New York’ta ilk kez hâkim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde, Güney Bölge Federal Mahkemesi çevresinde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren mahkeme binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

“Özgür Maduro” sloganları atıldı

Mahkeme önünde toplanan ve aralarında Venezuelalıların da bulunduğu protestocular, Maduro ve Flores’in serbest bırakılması çağrısında bulundu. Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda “Özgür Maduro”, “ABD Latin Amerika’dan çekil” ve “Trump gitmeli” gibi ifadeler kullandı.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı

New York Polis Departmanı (NYPD), protestonun başlamasıyla birlikte mahkeme çevresinde güvenlik çemberini genişletti. Bariyerlerle çevrilen alana çok sayıda polis ekibi konuşlandırılırken, duruşma süresince olası taşkınlıkların önüne geçilmesi için ek önlemler alındı.

Protestonun barışçıl sürmesi hedefleniyor

NYPD yetkilileri, gösterinin barışçıl şekilde devam etmesi için güvenlik önlemlerinin duruşma boyunca sürdürüleceğini açıkladı. Bölgedeki yoğun güvenlik varlığı, mahkeme süreci boyunca devam edecek.