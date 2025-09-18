Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, sahte yapı kullanım belgeleri düzenlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek ve beraberindeki iki kişi, yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Başlatılan adli süreç, ilçede geniş yankı uyandırırken, firari müteahhit Metin Y.'nin de İstanbul'da yakalanmasıyla gözaltı sayısı üçe yükseldi.

CİMER ihbarıyla ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları

Soruşturma, Köyceğiz Belediyesi'nde çalışan bir personelin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayetle başladı. Şikayette, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyordu. Bu ihbar üzerine harekete geçen Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özgür Örnek'i evinde gözaltına aldı. Operasyon sırasında Örnek'in evinde ve belediye ofisinde kapsamlı aramalar yapıldı ve çok sayıda evrak ile dijital materyale el konuldu.

Belediye Başkanı da soruşturma kapsamında

Yaşanan gelişmeler üzerine Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da ayrı bir soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın, belediye personelinin şikayetini işleme koymadığı, aksine ihbarı yapan personelin görev yerini değiştirdiği ve iddialarla ilgili gerekli incelemeyi başlatmadığı gerekçesiyle bu adımı attı.

Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı

Olayla bağlantılı olarak aranan müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Melikcan Y., Köyceğiz'de kısa sürede yakalanırken, firari durumda olan Metin Y. ise İstanbul'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Böylece, soruşturmada gözaltına alınanların sayısı Özgür Örnek, Melikcan Y. ve Metin Y. olmak üzere üçe ulaştı. Gözaltına alınan şüphelilerin, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, Köyceğiz'de sahte belge düzenleme skandalının boyutu ve ilişkili kişilerin kimlikleri araştırılıyor.