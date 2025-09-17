Bodrum’un İçmeler mevkiinde yedi yılda tamamlanan ve 978 milyon 400 bin TL değer biçilen lüks yelkenli ‘Oğuz Khan’, düzenlenen törenle denize indirildi. 50,5 metre uzunluğundaki dev yelkenli, Türk hamamı, jakuzi, asansörlü mutfak ve piyano salonu gibi sıra dışı donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Atlantik ve Pasifik’i Geçebilecek Kapasitede

Tersane sahibi Emre Oğuz, ‘Oğuz Khan’ın Atlantik ve Pasifik’i geçebilecek kapasitede olduğunu belirterek, “Master kabinimizde buhar odası ve Türk hamamı bulunuyor. Salonumuzda akşam yemeklerinde piyano çalınacak. Asansörlü mutfak sistemimiz, havuz, jakuzi, plaj ve oyun alanlarımız var. Yelkenli 17 mil, motorla ise 14,5 mil hıza ulaşabiliyor” dedi.

Monako’da satışa sunulacak

Oğuz, teknenin öz sermaye ile yapıldığını vurguladı ve şunları söyledi: “Yedi yıl önce başladık, tamamen kendi adımıza yaptık. 1,5 yıl boyunca dünya denizlerinde tanıtımını yapacağız. Bu kış Karayipler’e açılmayı, ardından sezon sonunda Monako Fuarı’nda satışa çıkarmayı planlıyoruz. Satış bedeli 20 ila 30 milyon euro arasında olacak. Daha önce yaptığımız dört teknenin kazancıyla bu projeyi hayata geçirdik.”